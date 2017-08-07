В Украине хотят ввести новые штрафы для владельцев авто на иностранных номерах

Государственная фискальная служба (ГФС) разработала проект закона, предусматривающий штраф в размере стоимости автомобиля за превышение пребывания транспортного средства на территории Украины более чем 20 дней.

Об этом заявил заместитель директора департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС Алексей Сивирин, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, Министерство финансов совместно с Министерством экономического развития и торговли уже согласовали законопроект. Сейчас документ находится в Государственной регуляторной службе.

Сивирин также добавил, что в отдельных областях Украины таможенники совместно с Нацполицией проводят рейды по выявлению нарушителей таможенного законодательства, то есть водителей авто с иностранными номерами.

"Сегодня проблема заключается в том, что не так уж много прав у полиции, еще меньше прав у таможенников останавливать автомобили на иностранной регистрации. Был случай, когда сотрудница одной из таможен просто вызывала такси с такими номерами в таможню и затем составляли протокол", — пояснил чиновник.

По данным общественной организации Авто Евро Сила, в Украине насчитывается около 3 млн автомобилей с иностранными номерами.

Напомним, ранее нардеп Роберт Горват предложил свой вариант решения проблемы авто на литовских и польских "бляхах".