Военные авиаторы на истребителях Су-27 отработали пилотирования ночью на малых высотах.
В Интернете опубликовано видео ночных полетов украинских истребителей Су-27 на малой высоте.
Соответствующие кадры размещены пресс-службой Минобороны на YouTube.
"Военные авиаторы на истребителях Су-27 отработали пилотирования ночью на малых высотах. Такие маневры являются одними из самых сложных видов летной подготовки", — отметили в Минобороны.
Напомним, ранее под Киевом прошли полеты истребителей ВСУ.
Видео: Генеральний штаб ЗСУ.