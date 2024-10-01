Что может сорвать способность РФ продолжать войну: 'интересные' выводы ISW

Требования населения РФ могут повлиять на решение Путина.

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Война в Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Помешать способности Кремля продолжать войну в Украине могут будущие требования населения России по увеличению социальной сферы и уменьшению финансирования обороны. Это связано с тем, что Путин должен учитывать стабильность своего режима и внутреннюю поддержку. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, российский бюджет будет продолжать поддерживать различные социальные программы, включая кремлевские, но неизменное внимание к расходам на оборону, вероятно, повлияет на эффективность и устойчивость этих программ.

"На раздел "социальная политика" в российском бюджете-2025 приходится 6,4 трлн руб. (69 млрд долл.). Законопроект предусматривает выделение около 4 трлн руб. (43 млрд долл.) с 2025 по 2027 год на выплаты людям с детьми и около 1,7 трлн руб. (18 млрд долл.) на программу материнского капитала России до 2030 года. В бюджете предусмотрено 1,57 трлн руб. (16 млрд долл.) на образование, а расходы на здравоохранение составляют 1,86 трлн руб. (20 млрд долл.) 2025 и 2026 годов. Российское правительство выделило 824 млрд руб (8,8 млн долл.) на выплату государственных пенсий и 1,36 трлн руб. (14 млрд долл.) на недавно объявленные повышения пенсий", - отмечают в ISW. видео дня

Аналитики также добавляют, что российское издание Meduza обратило внимание, что в пресс-релизе российского правительства отмечается финансирование беременных, семей с детьми, национальных проектах и региональной поддержке, но не упоминаются расходы на оборону.

Кремлевские чиновники так же подчеркнули социальные расходы, избегая обсуждений увеличения расходов на оборону 29 сентября, когда правительство РФ изначально одобрило проект федерального бюджета. Вероятно, все из-за настороженности Кремля относительно усталости от войны среди российского населения.

По оценкам аналитиков, длительный высокий уровень расходов на оборону в ближайшие годы во время продолжающейся войны против Украины и военные приготовления к возможному конфликту с НАТО усложнят для Кремля поддержку финансирования социальных программ для населения, таких как повышение пенсий и здравоохранение. Кроме того, увеличение расходов на оборону также повлияет на долгосрочную эффективность усилий РФ использовать финансовые стимулы для повышения рождаемости и преодоления демографического кризиса.

"Требования населения по увеличению социальной сферы и уменьшению финансирования обороны в будущем также могут помешать способности Кремля продолжать войну в Украине, поскольку президент России Владимир Путин должен учитывать стабильность своего режима и внутреннюю поддержку", - считают в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, израильский военный обозреватель Давид Шарп говорил, что результат президентских выборов в Соединенных Штатах может напрямую повлиять на дальнейший ход российско-украинской войны. Для политического урегулирования войны каждая из сторон должна поступиться своими принципами и принять болезненный компромисс.

В то же время, премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что следующие недели и месяцы становятся решающими в российско-украинской войне.

Кроме того, командир спецподразделения БпАК "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди "Мадьяр" считает, что война в Украине может приостановиться в течение года.

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