Что может сорвать способность РФ продолжать войну: 'интересные' выводы ISW

Помешать способности Кремля продолжать войну в Украине могут будущие требования населения России по увеличению социальной сферы и уменьшению финансирования обороны. Это связано с тем, что Путин должен учитывать стабильность своего режима и внутреннюю поддержку. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, российский бюджет будет продолжать поддерживать различные социальные программы, включая кремлевские, но неизменное внимание к расходам на оборону, вероятно, повлияет на эффективность и устойчивость этих программ.

Аналитики также добавляют, что российское издание Meduza обратило внимание, что в пресс-релизе российского правительства отмечается финансирование беременных, семей с детьми, национальных проектах и региональной поддержке, но не упоминаются расходы на оборону.

Кремлевские чиновники так же подчеркнули социальные расходы, избегая обсуждений увеличения расходов на оборону 29 сентября, когда правительство РФ изначально одобрило проект федерального бюджета. Вероятно, все из-за настороженности Кремля относительно усталости от войны среди российского населения.

По оценкам аналитиков, длительный высокий уровень расходов на оборону в ближайшие годы во время продолжающейся войны против Украины и военные приготовления к возможному конфликту с НАТО усложнят для Кремля поддержку финансирования социальных программ для населения, таких как повышение пенсий и здравоохранение. Кроме того, увеличение расходов на оборону также повлияет на долгосрочную эффективность усилий РФ использовать финансовые стимулы для повышения рождаемости и преодоления демографического кризиса.

"Требования населения по увеличению социальной сферы и уменьшению финансирования обороны в будущем также могут помешать способности Кремля продолжать войну в Украине, поскольку президент России Владимир Путин должен учитывать стабильность своего режима и внутреннюю поддержку", - считают в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.