Бои на Светлодарской дуге. Как ВСУ уничтожили вражескую позицию "Муравейник"

На Светлодарской дуге в последние дни 53-я бригада провела удачную операцию. Речь идет об уничтожении огневой точки врага "Муравейник", с которой боевики обстреливал наших воинов из пулеметов.

"Муравейник" находится на высоте неподалеку от "Волшебного леса", из которого 54-я бригада в конце 2016-го выбила боевиков, пишет "Депо".

Бойцы ВСУ брали "Муравейник" летом 2016-го года. 29 июня 1-й и 25-й батальоны совместно с отрядом добровольцев "Правого сектора" атаковали и заняли опорный пункт противника на высоте 223. Однако после нескольких часов боя наш отряд получил приказ оставить высоту и вернуться на исходные позиции. Во время тех боев погиб известный оперный певец Василий Слипак. Всего тот бой унес жизни трех наших воинов. Самое неприятное, что двое воинов были убиты после приказа отступать.

В декабре 2016-го, когда наша армия выкуривала террористов из "Волшебного леса", именно с "Муравейника" боевики активно прикрывали своих огнем. Тогда, в течение 18-22 декабря ВСУ потеряли убитыми 9 бойцов. Очень жаль, что из-за приказа оставить высоту 223 летом 2016-го снова погибли наши солдаты. Кроме декабря 2016-го были еще потери. Например, с "Муравейника" в феврале 2017 года террористы из ПТУР выстрелили по автомобилю, который ехал забирать раненого бойца с передовой. Тогда погибла девушка медик. И с этой высоты враг постоянно ведет обстрелы как позиций в "Волшебном лесу", так и других опорников ВСУ.

В последние дни очередной бой завершился уничтожением огневой точки врага, с которой он обстреливал наших воинов из пулеметов.

Стоит отметить, что после лета 2016-го сепаратисты существенно усилили оборону "Муравейника". Там возведено большое количество укреплений — были попытки сделать из высоты что-то вроде "неприступной крепости". Стратегически "Муравейник" — очень важная позиция, поскольку за ним больше нет высот. И, по сути, взятие "Муравейника" открывает дорогу на Дебальцево для ВСУ, который по "Минску-1" должен быть под украинским флагом.

Впрочем, пока воюем без продвижения вперед. И очередной штурм "Муравейника", который когда-то произойдет, будет значительно тяжелее, чем летом 2016-го.

Напомним, ранее волонтер сообщил, что на Светлодарской дуге силы АТО жестко поставили на место новое "мясо".

Фото: depo.ua.