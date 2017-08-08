Гройсман обещает украинцам женитьбу онлайн и советует оформлять цифровую подпись

Премьер Владимир Гройсман заявил, что в Украине до конца года заработают сервисы, которые позволят выйти замуж и жениться онлайн, а также зарегистрировать детей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Внедрение электронных услуг — один из приоритетов правительства, поэтому Государственное агентство по электронному управлению плодотворно работает в этом направлении. До конца года планируется ввести еще ряд онлайн-сервисов. В частности, регистрация ребенка и брака онлайн", — написал он.

Премьер рассказал, что сейчас наибольшей популярностью пользуется электронная услуга по открытию физлица-предпринимателя.

"С помощью онлайн-сервиса уже открыто 1211 ФЛП", — заметил глава правительства и посоветовал украинцам оформлять электронную подпись.

"Следует добавить, что широкому распространению электронных услуг способствует обеспечению украинцев надежными средствами электронной идентификации. Пока в Украине таким средством является электронная цифровая подпись (ЭЦП). Поэтому я посоветовал бы всем украинцам, которые еще не имеют ЭЦП, оформлять ее", — написал он.

Кроме того, премьера рассказал, что "с осени начнется выдача внутренних паспортов в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью (ЭЦП), а к концу года в Украине заработает MobileID (ЭЦП на SIM-карте)".