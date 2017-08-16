Ученые заявили, что россияне стремительно вымирают

Стремительно выросший в России уровень смертности приведет к дефициту трудоспособного населения, что безусловно скажется на всех сферах жизни российского общества, раннее чем через 20 лет.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Таковы данные исследования, опубликованного профессором Американского института предпринимательства Николасом Эберштадтом в книге "Демографический кризис России в мирное время". "Это не просто обширный демографический кризис, это далеко идущий всепроникающий кризис человеческих ресурсов", — поясняет Эберштадт.

По мнению исследователя, несмотря на все признаки надвигающейся катастрофы, политическая элита России еще не осознала масштаба происходящих изменений. Из-за резкого демографического кризиса, считают исследователи, России придется пересмотреть свое место на мировой арене, а возможно, даже свое политическое устройство и географические границы. Россияне умирают с невообразимой для Европы скоростью. "Среднероссийский обобщенный уровень смертности сегодня более чем в два раза превышает аналогичный показатель уровня смертности в Западной Европе", - говорит Эберштадт. Одна из причин — алкоголизм. Вся Российская Федерация, безнадежно отстала от США и Японии, а также Сингапура и Тайваня. Вряд ли Россия будет спасена или спасет себя сама от такого истощения человеческого капитала, которое сделает ее неконкурентоспособной или даже нежизнеспособной", — категорично заявляет Эндерс Уимбуш, старший вице-президент института Хадсона, много лет занимающиеся российскими исследованиями.

Как следствие, считает Уимбуш, такая страна, как Россия в ее нынешнем виде, очень скоро может вообще перестать существовать. В то же время бывший российский вице-премьер Альфред Кох написал на своей странице в Facebook, комментируя исследование ученых, что курс на медленное финансовое и технологическое удушение России с помощью санкций, который взяли США, только ускорит тот процесс, который уже практически неизбежно ведёт к гибели страны в силу жесткого демографического тренда.

Напомним, аналитик назвал условие, при котором россияне готовы жить хуже.