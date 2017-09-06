Мэр Чернигова озаботился рождаемостью в Украине: если в семье нет трех детей, они "больны"

6 сентября 2017, 15:45

Атрошенко обеспокоен старением населения Украины, эмиграцией за границу молодежи и низкой рождаемостью в стране.

Украинцы, которые не имеют в семье трех детей, должны считаться "больными, какими-то не такими и вообще не украинцами".

Такое мнение высказал Черниговский городской голова Владислав Атрошенко по поводу демографической ситуаци на своей странице в сети Facebook.

Улучшать демографическую ситуацию Атрошенко предлагает путем привлечения религиозных представителей и соответствующего воспитания подрастающего поколения.

"Если брать патриотическую составляющую, то минимум 3 ребенка в семье. Чтобы девушка или парень росли и знали, что, если у них не будет 3 детей, значит, они больные, какие-то не такие, они вообще не украинцы. Это очень серьезный вопрос, он чувствительный, над этим нужно работать", — написал мэр Чернигова.

Атрошенко выразил обеспокоенность по поводу старения населения Украины, эмиграции за границу молодежи и низкой рождаемости в стране.

По его словам, хотя официально населения Чернигова составляет 290 тыс. жителей, эта цифра сейчас значительно ниже. Также неизвестно точное количество населения Украины.

В качестве примера положительной государственной демографической политики Атрошенко приводит Беларусь. Он отмечает, что, несмотря на неоднозначное отношение к президенту этой страны Александру Лукашенко, государство имеет положительную демографическую ситуацию. Такой вывод мэр Чернигова сделал после посещения на День города белорусского Гомеля, "напоминающего студенческий городок" в связи с присутствием большого количества детей и молодежи.

"Я был на Дне города в Сумах, и официальная их статистика за полугодие 1100 родились и 1700 умерли. Минус 600, это официальная статистика без выездов за границу и без внутренней миграции. Это чрезвычайное серьезный вопрос, если мы над ним будем работать, плюс какие-то общегосударственные программы по поддержке. Я скажу сегодня, кто как бы ни относился в Европе к Лукашенко, есть в Беларуси демократия, нет ее, я не берусь это оценивать. Это дела политики, а я городской голова. Но когда ты приезжаешь в Гомель на День города у тебя впечатление, что ты попал в студенческий город. И это реальная статистика, и Лукашенко имеет положительную демографическую ситуацию в стране.

Будет эта нация, любой президент не вечен, нация определится с государственным устройством, с избирательной системой, примет правильные законы, лишь бы была эта нация. А если она исчезает или исчезнет, то уже нет разницы будет ли она иметь демократические принципы или не будет, если не будет людей, или вообще будет другая нация. Поэтому привязка и это к управлению образования снова философский вопрос, что должна быть нация, развиваться на территории суверенной страны и это ответственность каждого украинца", — добавил Атрошенко.

Он считает, что детям нужно объяснять, украинец должен быть счастлив в Украине. "Нужно проводить обучение с учителями, находить пути доступа к детям, вытягивать их из гаджетов. Нужно находить пути и вкладывать им, что они украинцы, они должны думать, что будет с твоей нацией через 50 лет. Если мы сознательные люди и украинцы, мы должны анализировать. Мы сделаем вместе с вами другой город, мы вернем ему амбиции. Это все будет иметь смысл тогда, когда здесь будет жить черниговец, а не когда вся наша молодежь будет в Польше. Наша работа тогда теряет смысл. Это выброшенные деньги, усилия и время", — резюмировал мэр Чернигова. 

Сообщение главы областного центра вызвало бурную реакцию и возмущение пользователей соцсети. Многие обращали внимание на тот факт, что сам Атрошенко — отец только двух детей. Кроме того, граждане спрашивали о государственной и муниципальной поддержке рождаемости, а также молодых семей. Речь шла и об оказании материальной помощи на проведение процедуры ЭКО, пишет УНИАН.

Напомним, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что в мире насчитывается около 760 миллионов людей, которые живут на менее 2 долларов в день. 

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Чернигов мэр рождаемость эмиграция Атрошенко демографическая ситуация
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