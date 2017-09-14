"Нам нехер терять". Боевой командир обвинил генерала ВСУ в заработке на сдаче территорий

Первый замкомандующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Локота запрещает украинским военным на Донбассе не только открывать ответный огонь по боевикам, но и даже окапываться на своих позициях.

Об этом доброволец "Правого сектора", командир подразделения разведки Владимир Регеша с позывным "Санта", который сражается под Авдеевкой, написал на своей странице в Facebook.

"Такие "патриоты", как генерал Локота и их пособники в МО, ГШ, СНБО придумали новую схему "освободительной войны". Если до сих пор они заставляли подписывать бойцов бумаги об ознакомлении об уголовной ответственности за открытие огня по сепарам, то, поняв бессмысленность своего "управления", ведь придется сажать целыми батальонами, решили в**бать гривной!!!!" — пишет возмущенный доброволец.

По его словам, сейчас разрабатывается постановление, в котором из военных будут удерживать за открытие огня по врагам 35 тыс. гривен.

"А хуле?!? И территорию можно тихонько сдавать и еще и зарабатывать, — иронизирует боец. — Посему просьба ко всем причастным к военной верхушке: попросите их разработать какие-то абонементы от отделения до бригады, от месяца до года".

"Будем скидываться, чтобы *башить сепаров", а вот это *бало и такие же, чтобы не дай Бог, не похудело", — откровенно грубит генералу боевой командир.

"Реально, уже лопается терпение. Пусть задумаются, потому что конец. А нам нехер терять", — подытожил Владимир Регеша.

Напомним, ранее "Санта" рассказал, как под Авдеевкой уничтожили огневые точки врага.