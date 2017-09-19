Журналист рассказал о задержании полевого командира ЛНР: дает ценные показания СБУ

28 июня контрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области задержали одного из высокопоставленных наемников — начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 2-й мотострелковой бригады 2-го "армейского корпуса" ЛНР Сергея Николаевича Семенченко, 3.10.1971 года рождения.

Об этом главный редактор интернет-издания "Цензор" Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook.

По данным журналиста, Семенченко — гражданин Украины, который стал предателем в начале российской агрессии, надеялся сделать карьеру в рядах российских наемников и дослужился до штабных должностей.

У Семенченко изъяты документы о вооружении бригады, списки личного состава, доказательства получения оружия на российских складах. Он дает ценные показания об участии российской армии в войне на Донбассе, которые представляют интерес для международных организаций как доказательство прямого участия РФ в военной агрессии против Украины, сообщает Бутусов.

Он отметил, что Семенченко более двух лет находился в руководящем составе отряда наемников, и дает детальные описания командного состава наемников и российских офицеров в составе 2 АК.

"Организация, структура, места базирования техники, места проживания командного состава 2-го армейского корпуса, адреса и дома — теперь наши спецслужбы обладают более структурированной и точной информацией о действиях противника", — подчеркнул журналист.

Он уверен, что задержание Семенченко позволит с более высокой эффективностью проводить антитеррористические операции на временно оккупированных территориях в Луганске.

"Поскольку Семенченко настроен на сотрудничество, жаловаться на свое состояние ему не приходится. Важный свидетель для грядущих судебных разбирательств в Европейском суде по правам человека", — подытожил Бутусов.

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