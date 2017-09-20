Допоможіть 3-річному Давиду подолати недитячу хворобу

Маленькому Давиду Балану — 3 роки, і весь останній рік він бореться з недитячою хворобою. Лікарі поставили діагноз: мієлодиспластичний синдром (D46) MDC, тобто організм дитини не виробляє тромбоцити. Він проходить підтримуюче лікування і постійно отримує переливання крові.

Лікарі дали шанси на одужання після пересадки кісткового мозку, яку в Україні не виконують. Турецька клініка MedicalPark Bancelievler Hospital (Стамбул) прийме Давида на операцію. Вони виставили рахунок у 120 тисяч доларів. Зайво писати, що сума нереальна для Ольги — мами Давида, яка виховує дитину одна і зараз не працює, адже весь час перебуває з малюком.

"Мене звати Оля. Синочка — Давид. Зараз нам повних 3 роки. Після останньої пункції і трепанобіопсії поставили діагноз мієлодиспластичний синдром (D46) MDC, тобто кістковий мозок не виробляє тромбоцити. Регулярно вливають тромбоконцентрат, штучно піднімають їх кількість. Результати аналізів погіршуються. Висновок консиліуму лікарів — необхідне проведення трансплантації кісткового мозку від нерідного ідентичного донора за кордоном (батьки не підходять як донори).

Мені важко це переживати, але Бог дає мені сили боротися і я буду боротися за щастя і здоров'я сина !!", — каже мати хлопчика, яка проживає у селі Рижавка Уманського району Черкаської області.

Тому просимо усіх небайдужих допомогти зібрати кошти.

Реквізити для допомоги:

Збирання коштів проводить благодійний фонд "Сучасне село та місто"

Картка Приватбанку БФ "Сучасне село та місто" 5169 3305 0806 7185

(керівник Клімов Євгеній Петрович)

Призначення платежу: благодійний внесок для Балана Давида

карта Приватбанку мами: 4731 2191 0371 6621

(Балан Ольга Петрівна)

Контактні особи:

Балан Ольга Петрівна (мама): +380973749641

Балан Олександр (дядько): +380939841317, +380668086352

Електронна пошта: olnalab@gmail.com

Viber: +380999337842

WhatsApp: +380973749641

БФ "Сучасне село та місто"

Керівник проекту: Макаренко Марина

Моб: +380954109797

тел. Умань: (04744)69046,

тел. Київ: (044)3329047,

e-mail: info@bfond.com.ua

web: www.bfond.com.ua

Віримо, що спільними зусиллями, завдяки вашій небайдужості та підтримці дитину буде врятовано.