Под Винницей продолжают детонировать неразорванные снаряды. Активно работают саперы и спасатели

На военных складах под Калиновкой Винницкой области снаряды продолжают детонировать. — примерно один взрыв на полчаса.

Сейчас прогнозов относительно полного прекращения взрывов никто не дает. Однако, следует отметить, что это не детонируют снаряды на складах, а неразорванные боеприпасы. Причина — температурные перепады, сообщает ТСН.

Вблизи места чрезвычайной ситуации продолжают находиться спасатели. По словам работников ГСЧС, детонирование снарядов вполне безопасное для людей.

Активно также работают саперы. Ими проверено пять окрестных сел. Впрочем, быстро очистить территорию дома не получится, ведь много людей не вернулись домой. Возможно, этот процесс растянется на неделю.

Как сообщает пресс-центр Государстенной службы чрезвычайных ситуация (ГСЧС), "по состоянию на 7.00 29 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов".

Спасатели также уточнили, что 28 сентября возобновлено движение: на автодороге государственного значения Могилев-Подольский — Житомир, железнодорожного транспорта на перегонке Сосенка — Калиновка.

Все населенные пункты подключены к электроснабжению. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.

Граждане, которые были эвакуированы, возвращаются в места проживания, кроме больных, которые находились на лечении в Калиновской ЦРБ.

Закрыто движение воздушного транспорта в радиусе 40 км от г. Калиновки.

Приостановлен учебно-воспитательный процесс дошкольных и образовательных учреждений, расположенных в зоне возможного поражения.

Для проведения разведки и тушения пожара привлечены 9 пожарные танка, 4 инженерные машины разгораживания МО Украины и два самолета АН-32П ГСЧС Украины. С целью недопущения лесного пожара в районе военного склада, авиацией ГСЧС Украины с начала работ осуществлены 36 сбросов (288 тонн воды), за сутки 20 сбросов (160 тонн воды).

Возведенным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (108 чел. и 41 ед. тех.) обследованы 1 тыс. 700 га территории, совместно с представителями Нацполиции осуществляется подворовый обход и выполняются заявки от населения по изьятию взрывоопасных предметов. Выполнены 140 заявок из 174, выявлены и изъяты более 110 взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 2 тыс. 110 чел. и 358 ед. тех., из них от ГСЧС 218 чел. и 77 ед. тех. (в том числе 2 самолета АН-32П) Нацполиции — 147 чел. и 20 ед. тех., Нацгвардии — 203 чел. и 12 ед. тех., Вооруженных Сил Украины — 920 чел. и 180 ед. тех., СБУ — 400 чел. и 30 ед. тех., Министерства здравоохранения — 30 чел. и 10 ед. тех., ПАО "Винницагаз" — 140 чел. и 25 ед. тех., ПАО "Укрзализниця" — 52 чел. и 4 пожарные поезда.

Стоит отметить, что на складах под Калиновкой до пожара хранились 83 тысяч тонн боеприпасов для танков, самоходных минометов и реактивной артиллерии.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.