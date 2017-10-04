Жители оккупированного села под Мариуполем требуют освободить их от боевиков — ОБСЕ

Жители оккупированного боевиками села Пикузы в Донецкой области (ранее с. Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя — ред.) передали через ОБСЕ письмо в Организацию объединенных Наций (ООН) и Красный крест с требованием отвести вооруженных людей и вооружение от жилых районов села.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ на своем сайте.

"Жители Пикуз передали СММ листа, который также был адресован администрации Новоазовского района, Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста. Письмо содержит требование немедленно отвести вооруженных мужчин и вооружение от жилых районов села", — говорится в сообщении.

К тому же селяне рассказали в письме о нехватке газоснабжения и других трудностях, с которыми сталкиваются.

В свою очередь команда наблюдателей ОБСЕ подтвердила, что видела в селе двух вооруженных мужчин.

Ранее в ОБСЕ отмечали, что новая агрессия на Донбассе может вспыхнуть в любой момент.