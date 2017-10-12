СБУ предупреждает о новых кибератаках на госструктуры и частные компании

Служба безопасности Украины предупреждает о масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании.

Как сообщает пресс-центр СБУ, целью злоумышленников определены крупные государственные и частные компании.

"Основная цель — нарушить штатное функционирование информационных систем, что может дестабилизировать ситуацию в стране. Специалисты СБУ получили данные, что атака может быть осуществлена с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобным кибератаке, проведенной в июне 2017 года", — предупреждают в спецслужбе.

В СБУ предоставили рекомендации для предупреждение несанкционированного блокирования информационных систем:

— обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях;

— осуществить резервирование информации, которая обрабатывается на компьютерном оборудовании;

— обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий.

Как известно, кибератака произошла 27 июня 2017 на государственные учреждения, объекты, финансового, энергетического транспортного сектора, а также частные предприятия с помощью вредоносного программного продукта Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифрует данные на компьютере и требует выкуп.

1 июля Служба безопасности Украины заявила о том, что ей удалось установить причастность спецслужб РФ к атаке вируса-вымогателя Petya.A, главной целью которой является дестабилизация ситуации в Украине. В "Госдуме РФ" такое заявление назвали "фейком".

4 июля, глава МВД Арсен Аваков заявил, что специальные агенты департамента киберполиции совместно со специалистами СБУ и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya.

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