В Одессе владелице авто на "евробляхах" выписали рекордный штраф, опубликовано видео

В Одессе владелице авто на иностранной регистрации выписали рекордный штраф в три миллиона гривень.

Об этом говорится в сюжете программы "Джедаи", пишет УНИАН.

Одесситка, два года назад, вместе с мужем приобрела Cadillac Escalade 2007 года выпуска. Женщина уверяет, что сидела за рулем стоящего с выключенным двигателем авто, когда к ней подошли полицейские и потребовали документы.

Одесситка, как и большинство "евробляхеров", по мнению таможни, совершила нарушение статьи 485 Таможенного кодекса — "действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей".

Санкция этой статьи предполагает штраф в размере 300% от неоплаченных платежей, в том числе таможенной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость, которые в данном случае и составили 3 миллиона гривен.

Защита одесситки собирается обжаловать это решение.

Видео: ДжеДАІ