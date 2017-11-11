На следующей неделе Украину накроет метеоритный дождь

С 14 по 21 ноября во всем мире можно будет наблюдать за ярким звездопадом, пишет The Telepraph.

Украинцы также смогут понаблюдать за "падающими" звездами. Лучше всего их будет видно в период с 16 по 18 ноября. 17 ноября метеоритный дождь "Леониды" достигнет своего пика, а уже утром 18-го звездопад будет самым ярким.

Звездопад будет самым быстрым - частицы пыли из кометы под названием 55P/Храм-Tuttle будут попадать в атмоферу Земли со скоростью 159 тыс. миль/час. Земля будет проходить поток пылевых частиц, летящих по орбите кометы Темпл-Туттл, которая породила их.

Метеоритный дождь получил название "Леониды" из-за того, что точка, с которой видно метеоры с Земли, находится в созвездии Льва.