Польша существенно увеличит количество рабочих виз для украинцев

Польша почти в полтора раза увеличит количество рабочих виз для украинцев. В этом году страна планирует выдать около 900 тысяч разрешений.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает ТСН.

В прошлом году польская сторона выдала 1 миллион 300 тысяч виз, из которых 650 тысяч — с правом на работу.

Граждане Украины, которые работают в Польше, ежегодно присылают домой почти 5 миллиардов евро.

Ранее отмечалось, что введение безвизового режима со странами Европейского Союза дало возможность украинцам устраиваться на работу в Польше без оформления вида на жительство или рабочей визы.