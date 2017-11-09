Уникальное достижение немецких ученых. Искуственная кожа спасла жизнь 7-летнему мальчику

Уникальную операцию провели немецкие ученые. Они впервые вырастили в пробирке кожную ткань, которую смогли пересадить семилетнему мальчику, страдающему тяжелым генетическим заболеванием, из-за которого у него практически "слезла" вся кожа.

До этого подобные работы уже проводились, но не в таких объемах: обычно удавалось вырастить небольшой кусочек кожной ткани. На этот раз ученые смогли получить много материала, который покрыл почти 80% тела ребенка, сообщает Ridus.

Мальчик находился на грани смерти из-за буллёзного эпидермолиза — при этом заболевании тело человека покрывается волдырями и эрозией. Пересаженная кожа спасла ему жизнь.

Случай удачной пересадки кожной ткани воодушевил ученых, так как это может спасти жизни другим пациентам с таким же недугом. Обычно люди, страдающие буллёзным эпидермолизом, умирают еще в младенчестве, так как поддержание их жизнедеятельности крайне сложное: чтобы болезнь не прогрессировала, человеку нужно находиться в полной изоляции и постоянно принимать антибиотики, благодаря которым микробы и вирусы не попадут внутрь волдырей.

Изготовлением новой кожи мальчика занимались специалисты из Центра регенеративной медицины Модены (Италия). Они взяли клетки кожи ребенка, включая стволовые и еще незрелые клетки, которые могут хорошо прижиться и нормально развиваться.

Чтобы удалить заболевание из клеток, генетики применили безвредный вирус, благодаря которому клетки получились без мутаций.

Затем реконструированные клетки вместе со стволовыми использовали для выращивания новой кожи, которая потом была пересажена ребенку. Сейчас мальчик уже оправился после операций и ведет полноценную жизнь, сообщают медики.

Напомним, польские хирурги из университетского клинического госпиталя во Вроцлаве провели уникальную операцию по пересадке руки взрослому человеку, который ее не имел с рождения.