Астрономы нашли планету-"кузину" Земли

Группа астрономов сумела обнаружить в созвездии Девы планету, климат которой напоминает земной и год на которой длится всего десять суток.

Такая информация содержится в статье, опубликованной в специализированном издании Astronomy & Astrophysics.

"Это открытие является плодом более чем десяти лет наблюдений за звездами при помощи спектрографа HARPS, а также новейших методик анализа данных и "удаления" шума из них", — заявил представитель группы ученых, астроном Никола Астудильо-Дефру (Nicola Astudillo-Defru) из Женевского университета.

По словам исследователя, планету нашли в созвездии Девы неподалеку от красного карлика, наблюдая за различными светилами с помощью спектрометра HARPS, установленного на 2,2-метровый телескоп в обсерватории Ла-Силья (Чили). Она во многом похожа на Землю – до такой степени, что ее окрестили "кузиной" нашей планеты.

Планета получила кодовое название Ross 128. Ее масса примерно в 1,3 раза выше, чем у Земли, и она получает примерно в 1,4 раза больше света.

Кроме того, на ней господствует достаточно мягкий и ровный климат, крайне благоприятный для зарождения жизни.

Однако год на Ross 128, из-за крайне небольшого расстояния между ней и красным карликом, длится чуть больше земной недели − около десяти суток.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что в Сети затроллили очередное космическое открытие ученых