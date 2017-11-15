Украинцам готовят новые штрафы: за отказ показать документы - 10 000 грн, за превышение скорости - 3 400

В Украине вскоре могут появиться изменения в правилах дорожного движения.

В новом законопроекте Кабмина появились нюансы, которое ранее не озвучивал глава МВД Арсен Аваков, пишут Вести.

В частности, за превышение скорости на 10 км (то есть за езду 60 км/час) водителю грозит штраф в 340 грн. Стоит отметить, что сейчас за превышение скорости до 20 км нет наказания. А за превышение скорости на 50 км — штраф 3400 грн.

Если водитель скрылся с места ДТП, то ему грозит штраф 3400 грн (было 255 грн) или лишение прав на полгода (ранее еще предусматривались и исправительные работы до 40 часов).

Отдельно прописано и то, как копы должны проводить освидетельствование водителя на алкоголь. Причем они это могут сделать просто так, если поведение водителя показалось подозрительным. Сам процесс должны снимать на видео, а если нет возможности, то привлекать двух свидетелей.

За ДТП с легкими или средней тяжести повреждениями, где водитель был пьян, грозит срок до трех лет. В случае тяжких повреждений или смерти потерпевшего — срок от 4 до 10 лет для водителя, который не был пьян. А если в крови обнаружат алкоголь или наркотики — от 7 до 12 лет.

Кроме того, прописаны правила как нужно вести себя в случае остановки полицейским авто. Водители обязаны передать (а не только показать) ему свои документы, выключить авто и вынуть ключ, положить руки на руль и не выходить из авто пока полицейский не разрешит.

Если в авто есть пассажир, то он тоже не должен выходить пока не разрешит полицейский. За отказ передать документы полицейскому штраф 10200 грн. Также полицейский имеет право осмотреть авто: заглянуть в багажник, салон, под капот, посмотреть номер кузова, осмотреть прицеп, говорится в сообщении.

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