Аваков требует от Рады ужесточить законы за нарушение ПДД и остановить "войну на дорогах"

Министр внутренних дел Арсен Аваков требует от Верховной Рады ужесточить существующих санкций за нарушение правил дорожного движения.

Об этом глава МВД написал на странице в Facebook, комментируя смертельное ДТП в Харькове.

"Трагедия, ставшая результатом привычной "молодой лихости", пренебрежения элементарными правилами дорожного движения, чувством вседозволенности от "крутой" машины и беспечности. Виновница задержана полицией и арестована судом", — говорит министр.

Глава МВД заявил о необходимости до конца года утвердить Верховной Радой законы, которые позволят повсеместно применять автоматическую видеофиксацию нарушений и жесткие штрафы за них, а также радикально ужесточат наказания за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

"Я прошу парламент в ближайшие недели дать МВД этот инструмент регулирования. Все поправки и уточнения к действующим законам, позволяющие реально радикально остановить "войну на дорогах" уже нами внесены и согласованы с профильным комитетом Верховной Рады", — заявил он.

"Почему применил термин "ВОЙНА"?.. Судите сами.. в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибли 3187 человек, травмировано 32 079 человек!!! А за 9 месяцев 2017го на дорогах погибло 2317 и травмировано 25 082 наших граждан!!!(((

Вот такая война…Нам нужны эти Законы — от них зависят жизни людей!

Почему я так педалирую необходимость введения видеофиксации? Считаю, что при полном внедрении системы мы резко уменьшим смертность на дорогах, — подчеркнул он.

Напомним, вечером, 18 октября, в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещённый сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Toureg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на 11 пешеходов, пять из которых погибли на месте. Из них — четыре девушки и молодой парень. Остальные были доставлены в медицинские учреждения. Четверо в 4-ю горбольницу, двое — в областную больницу

Водители обоих автомобилей остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения.

Также известно, что девушка, которая совершила ДТП — Алена Зайцева, — сводная сестра люстрированного заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее штрафовали за нарушение ПДД.

Следственными органами возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Отметим, о необходимости усилить наказание за нарушение ПДД уже заявили министр инфраструктуры Владимир Омелян и ряд депутатов Верховной Рады.