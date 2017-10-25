Украинцам хотят ужесточить ПДД

Кабинет министров рассмотрит кардинальные изменения ПДД в Украине, поэтому водителей ждет серьезное усиление ответственности на дорогах.

Об этом сообщил заместитель председателя Координационного совета Общенационального форума дорожного движения Владимир Караваев на своей странице в Facebook, пишет strana.ua.

"Среди других — водитель обязан будет передавать документы в руки полицейского. Одним из оснований для остановки ТС станет контроль состояния водителя. После остановки по требованию полицейского водитель и пассажиры обязаны находиться в автомобиле. По требованию копа они должны выйти из авто. Скорость в населенных пунктах — 50 км/ч. Допустимое превышение — не более 5 км/ч.

Усиление санкций за превышение скорости на 50 км/ч.

Усиление санкций за управление транспортными средствами без наличия такого права.

Усиление санкций за управление транспортными средствами при лишеннии прав.

Усиление санкций за создание аварийной обстановки. И это далеко не все. Полный перечень содержится на 17 листах", — написал Караваев.

Напомним, в апреле Рада внесла изменения в Правила дорожного движения.