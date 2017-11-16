Ученые обнаружили ген долголетия

Группа исследователей из Японии, США и Канады идентифицировала редкую генетическую мутацию, наличие которой способствует долголетию и препятствует развитию возрастных болезней.

Статья ученых опубликована в журнале Science Advances.

В ходе генетического анализа 177 представителей общины амишей в Берне (штат Индиана, США) специалисты обнаружили, что в ДНК 43 из них содержится две версии гена SERPINE1 — обычная и мутированная.

Ген SERPINE1 несет "инструкции" для белка PAI-1, уничтожающего опасные сгустки, которые могут скапливаться в кровеносных сосудах. Этот белок также связан с процессом старения клеток, который ученые считают одним из механизмов общего старения организма.

Для людей, гетерозиготных по мутировавшему гену SEPRINE1, были характерны более длинные теломеры — защитные последовательности на концах хромосом, укорачивающиеся с делением клетки, что указывало на то, что они старели медленнее остальных членов сообщества.

Эта гипотеза подтвердилась: оказалось, что носители мутации в среднем жили на десять лет больше (до 85 лет), реже болели диабетом и не испытывали проблем с обменом веществ.

Обнаружение этой генной мутации может поспособствовать созданию препаратов, понижающих содержание белка PAI-1 в крови.

По мнению исследователей, открытие станет важным шагом в борьбе с возрастными заболеваниями.

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