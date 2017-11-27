Кабмин изменил правила выдачи водительских прав в Украине

Кабинет министров Украины установил выдачу первого удостоверения начинающим водителям сроком на 2 года. По истечении этого срока временное удостоверение можно будет поменять на постоянное при условии совершения не более двух нарушений на дороге.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №885 от 10 ноября 2017 года, которое опубликовано в газете "Урядовый курьер".

Согласно постановлению, временные права, выданные человеку впервые, действительны в течение 2 лет со дня его выдачи с ограниченным правом управления транспортным средством, под которым имеется в виду запрет превышать скорость 70 км/ч.

Выданным впервые удостоверением водителя является документ, полученный после сдачи лицом, ранее не имевшим водительского удостоверения или которое было лишено права на управление транспортным средством, теоретического и практического экзаменов в сервисном центре Министерства внутренних дел.

Обмен водительского удостоверения, выданного лицу впервые, после окончания срока его действия производится без сдачи экзаменов при условии совершения не более 2 административных правонарушений в сфере дорожного движения.

В случае совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи впервые водительского удостоверения трех и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения обмен такого удостоверения осуществляется со сдачей теоретического и практического экзаменов.

Напомним, ранее собщалось, что в МВД хотят подкоректировать экзаменационные билеты для получения водительских прав.