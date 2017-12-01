Обшивку МКС "облепили" инопланетные бактерии - космонавт

Вернувшийся с полета на Международную космическую станцию космонавт Антон Шкаплеров заявил о том, что ученые обнаружили на ней бактерии внеземного происхождения.

По его информации, во время выходов в открытый космос участники экспедиции на МКС обнаружили бактерии на мазках, собранных на внешней поверхности станции, сообщает британское издание Independent.

Шкаплеров отмечает, что за время проведения многолетнего эксперимента "Тест" космонавты собрали несколько сотен образцов пыли. На некоторых оказались земные бактерии, которые прожили несколько лет в условиях октрытого космоса. Однако происхождение некоторых бактерий, по мнению космонавта, явно имело инопланетное происхождение.

К слову, как сообщают британские журналисты, по состоянию на сегодняшний день официальный статус бактерий, которые были найдены в ходе эксперимента "Тест", продолжает оставаться неизвестным.



Напомним, ранее сообщалос о том, что ученые собираются варить пиво на Марсе.



