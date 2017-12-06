Стиль Ван Гога из космоса. NASA опубликовало потрясающие воображение фото Земли

Спутники и астронавты с борта МКС на орбите сделали новую партию снимков редких и малоизвестных земных ландшафтов - от морского цветения до Большой Соляной пустыни.

Фотографии опубликованы на портале "NASA Global Climate Change Group".

Как гласит описание снимков, многие из них прошли через цифровую обработку цвета – для того, чтобы можно было рассмотреть мельчайшие детали ландшафтов. предлагаем самые захватывающие снимки из космоса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что NASA обнародовало уникальные фотоснимки и видеоролики ночной Земли, сделанные в космосе.