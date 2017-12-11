На Донбассе боевики решили набирать в "армию" зэков — разведка

С начала декабря в российско-оккупационных войсках на территории Донецкой и Луганской областей восстановлен набор лиц из числа местного населения, которые имели судимости.

"Согласно информации ГУ разведки Минобороны, с начала декабря в российско-оккупационных войсках на территории Донецкой и Луганской областей восстановлен набор лиц из числа местного населения, которые имели судимости. Это обусловило дальнейший рост числа военных преступлений, случаев самовольного оставления боевиками позиций и небоевых потерь, в том числе связанных с употреблением наркотических веществ", — сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

В частности, по словам представителя МО, за первую декаду декабря этого года на передовых позициях одной из частей так называемого 1-го армейского корпуса в составе новобранцев зафиксировано пять случаев самовольного оставления позиций во время несения боевого дежурства, также зафиксирована смерть одного боевика в результате передозировки наркотических веществ.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что Россия перебросила на оккупированный Донбасс еще 120 офицеров.