Ученые похвастались находкой нового вида динозавра

Палеонтологи изучают скелет древнего пернатого животного, которое может оказаться новым видом хищных водоплавающих динозавров.

Новый вид получил название Halszkaraptor escuilliei, останки были найдены на юге Монголии и несколько лет находились в частной коллекции. Они были вывезены из страны незаконно, позже попали к торговцу окаменелостями Франсуа Эскуилье, сообщает журнал Nature.

Он идентифицировал его как новый вид и передал палеонтологам. Название ящеру дано в честь польской исследовательницы Хальшки Осмульской, а видовое название — в честь Эскуилье.

Детальный анализ останков существа помог установить, что верхние конечности динозавра схожи по строению с конечностями современных пингвинов, а удлиненная шея напоминает лебединую.

По оценкам ученых, эти динозавры населяли Землю более 75 млн лет назад и могли легко перемещался как по воде, так и на суше.

Этот вид питался преимущественно рыбой, ракообразными, мелкими рептилиями и млекопитающими.

"Это первый динозавр, который вел образ жизни, схожий с образом жизни водоплавающих птиц", — отмечают ученые.

Напомним, ранее в Китае нашли скопление яиц птерозавров.