Новый прорыв. В США ученые придумали "вакцину" от наркозависимости

В США ученые из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида (WRAIR), работающие в программе исследования ВИЧ (MHRP), сумели разработать вещество, которое блокирует действие сильнейшего наркотика − героина.

Препарат уже протестирован на лабораторных животных — мышах и крысах, сообщает портал Naked-science.ru.

Согласно обнародованным данным, будучи введенным в тело, вещество освобождает антитела, препятствующие прохождению молекул опиоидов через гемато-энцефалический барьер. Для человека, стадающего от наркозависимости это означает, что, невзирая на размер употребленной дозы героина, он не будет испытывать психоактивных эффектов.

В состав вещества также входит адъювант — комплекс Army Liposome Formulation, усиливающий иммунный ответ на токсин (наркотики опиоидного ряда).

Однако, как заявляют ученые, на финальный этап завершения клинических исследований новой "вакцины" и выведение препарата на рынок, может потребоваться несколько лет. Сейчас создатели препарата активно ведут розыск финансирования и планируют привлечь к его разработке фармацевтическую компанию Opiant Pharmaceuticals.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что люди одинаково реагируют на пищу, секс и наркотики.