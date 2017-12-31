Как гаранты украинцев с Новым годом поздравляли, праздничная песня от президентов, видео

В Новогоднюю ночь украинские президенты традиционно обращались к народу под традиционную рождественскую мелодию.

Предлагаем вашему вниманию музыкальную композицию из ежегодных праздничных обращений всех пяти президентов Украины: от Леонида Кравчука в 1991 году, до Петра Порошенко 2015-го, пишет ТСН.

Всего в 100-секундный ролик попали кадры с 11 поздравлений: одно от Кравчука, по два от Кучмы, Ющенко и Порошенко и четыре от Януковича. А в основу песни легла традиционная новогодняя мелодия Jingle Bells.

С наступающим Новым годом, дорогие соотечественники, родные украинцы! Счастья, здоровья, мира и добра!:)

Когда ролик хорошо смонтирован, а слова президентов не сильно отличаются, получается такой забавный ролик:

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