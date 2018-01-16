Климатологи рассказали о погодных рекордах нынешней зимы

Ученые Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщают, что нынешняя зима будет теплее климатической нормы.

"Средняя температура воздуха в Киеве за полтора месяца нынешней зимы составила +1,1°С, что выше климатической нормы аж на 4,3°С", — говорится в сообщении.

По информации климатологов, день 14 января был самым холодным за зимние месяцы, когда минимальная температура опустилась до -9,3 градуса мороза, а самым теплым — 16 декабря, когда максимальная температура достигла октябрьского значения +9,8° С.

"Вторая половина зимы началась с температуры ниже климатической нормы, но, учитывая прогнозы Укргидрометцентра, это похолодание будет непродолжительным, и влияние Атлантики победит арктический холод.

Таким образом нынешняя зима будет теплее климатической нормы", — отмечают в Центральной геофизической обсерватории.

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