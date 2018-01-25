"Не было денег на похороны". В России пенсионерка жила с мумиями брата и сестры

В среду, 24 января, в российском городе Подольск правоохранители нашли в квартире, в которой живет 77-летняя пенсионерка, мумифицированные тела мужчины и женщины.

Пенсионерка сказал, что умершие — ее брат и сестра, они скончались около 8-9 лет назад, говорится на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

По словам женщины, у нее не было денег на похороны родственников, поэтому она оставила тела в жилье, накрыв одеялами.

"Предварительно установлено, что с 80-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат... назначено проведение судебно-медицинских экспертиз по результатам которых будет установлена причина и давность смерти людей. Пенсионерка экстренно госпитализирована в психиатрическую больницу", — отмечается в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге в заброшенном здании в пределах Александро-Невской лавры обнаружили мумифицированное тело мужчины, из одежды на нем полностью не истлели только джинсы и футболка.