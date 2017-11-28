В петербургском монастыре нашли одетую в джинсы мумию

В Санкт-Петербурге в заброшенном здании в пределах Александро-Невской лавры обнаружили мумифицированный труп мужчины.

Такую информацию распространило местное издание "Фонтанка".

Опознать погибшего правоохранители не смогли, поскольку из одежды на трупе полностью не истлели только джинсы и футболка. Никаких документов при нем обнаружено не было. Правоохранители предполагают, что при жизни мужчина не имел постоянного места жительства.

Причины и обстоятельства его смерти сейчас устанавливаются. Назначено проведение судмедэкспертизы.

Как заявляют ученые, случаи такого мумифицирования — не редкость и довольно часто после смерти человека тело не разлагается, а иссушивается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве обнаружили уникальные артефакты древних цивилизаций.