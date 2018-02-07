Маршрутка в космосе. В Сети подшутили над "внеземным" электрокаром Tesla, опубликованы фотожабы

В Интернете пользователи подшутили над запуском в космос ракетой-носителем сверхтяжелого класса Falcon Heavy американской компании SpaceX электроавтомобиль Tesla Roadster.

В Twitter-аккаунтах появились фотожабы, на которых за пределами атмосферы Земли изображены разные машины — маршрутка, ВАЗ-2102 — и даже молоток.

Также в Сети пользователи посмеялись над отставанием России от США в техническом плане.

"Пока Рогозин (российский вице-премьер Дмитрий Рогозин — Ред.) на потеху иностранцам топит такс в колбах, тупые пиндосы успешно запустили сверхтяжелую ракету Falcon Heavy", — написал Andrey Kib на своей странице в Facebook.

Space Oddity pic.twitter.com/ezchisTJbf — недруги за бугром (@Lndcalling) February 7, 2018

в ответ на русофобские выходки Маска злые языки предложили отправить на орбиту @rogozin в танке "Армата" pic.twitter.com/HozOnbXcJ9 — недруги за бугром (@Lndcalling) February 7, 2018

RUSSIA vs USA pic.twitter.com/FECt3ZIXMG — недруги за бугром (@Lndcalling) February 7, 2018

Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy, на борту которой находился электрокар Tesla.