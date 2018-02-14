Google создал романтичный дудл ко Дню святого Валентина, видео

Крупнейший интернет-поисковик Google, принадлежащий одноименной американской корпорации, создал романтичный дудл ко Дню святого Валентина.

В новом коротком мультфильме главные герои — два влюбленных лебедях (птиц считают символом верности).

В ролике показано, как птицы вместе плавают, летают, а потом засыпают.

Напомним, накануне третьего дня зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане (стартовали 9 февраля, а закончатся 25) Google выпустил дудл о белом медведе, который спускается на лыжах со снежной горки.