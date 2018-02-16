Китайский Новый год-2018: традиции и ритуалы праздника

Китайский Новый год в 2018 году начнется 16 февраля и будет продолжаться до 2 марта. На это время китайцы берут отпуск и проводят время с семьей.

Раньше Новый год отмечали целый месяц, однако, столько дней отдыха для современного работника и его работодателя это слишком много, поэтому праздничные дни сократили до 15 дней.

За эти две недели люди ходят в гости, устраивают пышные застолья. Также времени достаточно для ярмарок, маскарадов, народных гуляний под открытым небом.

Легенда о страшном чудище

В Китае Новый год называют Нянь", что в переводе означает "год". По старинной легенде, Нянь − это жуткое чудовище, которое в течение всего года жило в морской пучине и только в канун Нового года выходило на сушу в поисках жертвы.

Это чудище боялись все китайцы, ведь оно пожирало все на своем пути: скот, урожай, вещи и даже людей. Чтобы как-то задобрить Страшного Няня, они жертвовали ему свои запасы еды, а сами прятались.

Но однажды нашелся человек, который спас всю деревню от злого чудища. Им оказался нищий старик – он разукрасил двери в дом в красный цвет, нарядился в красную одежду, зажег фонарь, взял бамбуковые хлопушки и стал шуметь, топать и смеяться, чем напугал Няня. С тех пор эти атрибуты стали символами китайского Нового года.

Традиции и ритуалы празднования Нового года

Для азиатского мира Новый год – это семейный праздник. Члены семьи берут отпуск, и съезжаются из разных уголков мира, чтобы вместе встретить начало нового года.

Праздничный стол китайцев очень разнообразный, но главным блюдом являются пельмени ("цзяо-цзы") – их лепка считается такой же важной традицией, как для нас нарезка "Оливье".

Также китайцы придают особое значение блюдам, каждое из них что-то символизирует. Так, рис является символом богатства, рыба - достатка, лапша - долголетия, мандарины - благополучия, каштаны - прибыли, курица считается символом удачи, а утка - символом верности. Блюда с этими продуктами обязательно присутствуют на праздничном столе.

Также во время празднования Нового года не обходится без веселых развлечений. У китайцев есть веселый ритуал - через открытую входную дверь под веселый смех и праздничные поздравления хозяева вкатывают в дом по всем углам 108 апельсинов. Они символизируют солнечный свет, радость, счастье, привлекают богатство и несут позитивную энергетику в дом.

Начиная со следующего дня, люди ходят друг к другу в гости с поздравлениями и подарками в виде денег в красных конвертах и ожерелий из монет и мандаринов, как символа богатства. А в течение всего периода празднования Нового года в Китае проводятся веселые народные гулянья, ярмарки, костюмированные танцы и маскарадные уличные шествия. Завершается празднование Нового года зрелищным и ярким Фестивалем Фонарей.

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