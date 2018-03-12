На королевской бумаге, с гербом и подписью. Школьник из Запорожья получил письмо от монархов Британии

12 марта 2018, 00:24

Украинскому мальчику написала королева Елизавета II.

Савелий получил письмо от британской королевы

В Запорожье десятилетний школьник Савелий Васильев получил письмо от британской королевы.

Радостной новостью поделился в Facebook отец целеустремленного мальчика Денис Васильев.

"Сегодня мой сын Савелий получил личное письмо ответ от Её Величества Елизаветы II. За свою жизнь я получал разные письма... но Королевских не получал! Очень рад за Савелия, ведь по легенде человек получивший личное письмо от Королевы будет благословлен до третьего колена", - написал он.

Письмо от британской королевы

В комментарии Укринформу Савелий рассказал, что письмо от королевы является ответом. Ранее он сам в эпистолярном жанре обратился к Елизавете II, поскольку всегда интересовался Британией и много читал о монаршей семье.

"Я давно интересовался культурой Великобритании: английскими сказками и легендами о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и волшебнике Мерлине, изучал географию этого островного государства, Букингемский дворец, много читал об английской королеве, пытался представить ее жизнь. И однажды принял решение написать Елизавете II - спросить чувствует ли она себя по-настоящему королевой в своих королевских палатах, какой из 6 тронов у нее самый любимый, верит ли она, что волшебник Мерлин существовал и так далее", – сказал Савелий.

Савелий поделился, что ответ из Британии написан по поручению Елизаветы II ее фрейлиной Дженнифер Гордон-Леннокс. В тексте письма сказано о благодарности королевы за интерес украинского мальчика к королевской семье и английской культуре. Само письмо, по его словам, напечатано на королевской бумаге цвета слоновой кости с гербом Букингемского дворца, а обращение и подпись сделаны от руки, очевидно, лично королевой Елизаветой II.

Как ранее сообщалось, королева Британии Елизавета II получила от Киевского городского совета одобрение на аренду земельного участка площадью 0,1622 гектара на улице Костельной, 13-а в Шевченковском районе Киева.

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Запорожье мальчик письмо Елизавета школьник Королева Британии
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