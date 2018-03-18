Гипертоникам приготовиться: Украину накрывает магнитная буря

18 марта Землю накрывает магнитная буря. Это уже третья буря с начала года, а следующие ожидаются уже 22 и 26 марта.

Гипертоникам врачи рекомендуют следить за своим артериальным давлением, а если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой – то не забывать про свои лекарства.

Также стоит:

придерживаться правильного режима дня, спать не менее 8 часов в сутки,

питаться сбалансировано и регулярно, избегая употребления острых блюд и алкоголя, сократить употребление сладкого,

отложить изнурительные тренировки.

Как сообщает Gismeteo, сегодняшняя буря относится к классу G1, то есть она довольна слабая. Но даже такая буря способна привести к сбоям в энергетических системах, влиять на работу спутников и других космических аппаратов, связанных с сетями на земле. На широтах выше 60 градусов ожидаются полярные сияния.

Напомним, 31 января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубая Луна" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.