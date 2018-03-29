"Неунывающий и находчивый". В Украине мужчина пытался ограбить почту, спрятавшись в посылке

Коминтерновский райсуд Харькова вынес приговор жителю Днепра, прятавшемуся в посылке "Новой почты" ради совершения кражи.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный в Едином госреестре судебных решений, сообщает портал "АТН".

Согласно обнародованным данным, 21 декабря минувшего года мужчина в Днепре изготовил деревянный ящик, спрятался в нем и попросил друга отправить коробку "Новой почтой" в Харьков. Во время пути мужчина выбрался из "заточения" и украл из других посылок ноутбук Toshiba за 5500 гривен, смарт-часы Apple Watch за 4875 гривен и мобильный телефон Хіоті ценой в 2704 гривны. Всего мужчина "набрал" имущества на 13 тысяч гривен. Украденные вещи он сложил в свой ящик и вновь спрятался в нем. Утром 22 декабря злоумышленника обнаружили работники отделения "Новой почты".

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Напомним, ранее в Италии мужчина девять лет судился с властями из-за кражи баклажана.