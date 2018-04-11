В Испании журналист во время прямого эфира случайно сел мимо стула: видео

Генеральный директор крупного испанского издания ABC Биейто Рубидо Рамонде во время интервью случайно сел мимо стула.

Конфуз произошел в прямом эфире канала A24. Видео опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как журналист приподнялся с кресла, чтобы поприветствовать интервьюера и пожать ему руку, однако сесть обратно не смог, поскольку стул был на колесиках и откатился в сторону.

Ведущий бросился на помощь гостю с вопросом, в порядке ли он, и помог ему подняться. Рамонде, явно смущенный, улыбнулся и приобнял интервьюера в знак благодарности.

Руководитель издания ABC во время резонансного интервью давал комментарий по поводу испанских монархов, которые в очередной раз стали объектом скандала.

Напомним, в американском штате Иллинойс 10-летний школьник Мейсон Рэмси исполнил в супермаркете песню легендарного американского певца Хэнка Уильямса Lovesick Blues, которая была хитом в 60-х годах, придав ей пикантность элементами йодля.