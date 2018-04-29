В Нидерландах конфисковали сервер крупнейшего сайта для порномести

Правоохранительные органы Нидерландов изъяли сервер самого крупного в мире сайта для порномести Anon-IB.

Как сообщает Интернет-ресурс Cnet, стражи порядка задержали трех граждан страны, у которых на компьютерах и телефонах было найдено огромное количество персональных данных и изображений женщин.

По информации следствия, подозреваемые просили посетителей сайта найти откровенные фотографии конкретных девушек, а затем с целью мести от какого-либо заказчика выставляли их в публичный доступ.

Отмечается, что в марте 2017 года девушка обратилась в полицию с жалобой о том, что ее частные снимки попали в Сеть, после чего началось следствие. Однако ранее вокруг сайта был скандал из-за публикации личных фото голливудских звезд.

Арестованным предъявили обвинения во взломах компьютеров и распространении материалов с непристойным содержимым. По версии следствия, киберпреступники собирали материалы с почты жертв, аккаунтов в соцсетях и облачных хранилищ. При этом женщины зачастую даже не подозревали о появлении своих фотографий на сайте.

Напомним, бразильский фотограф Патрик Струйс реализовал оригинальный фотопроект. Он показал на снимках мимику людей, которые просматривают порно-ролики и фильмы для взрослых.