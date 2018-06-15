В Киеве молния попала в телебашню, опубликованы яркие фото и видео

В Шевченковском районе Киева — на улице Дорогожицкой — молния попала в телебашню.

Момент попадания молнии в объект на видео заснял фотограф Александр Гусев, говорится на его странице в Facebook.

"За более чем час раз пять попадала. Понял, что снять на фото очень трудно. Решил на видео))", — отметил он.

Напомним, 14 июня в Киеве бушевала стихия — был сильный дождь с грозой и ветром, некоторые улицы залила вода. Фото и видео, на которых запечатлены последствия непогоды, можно посмотреть здесь.