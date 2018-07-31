В США девочка поймала пиранью с человеческими зубами: фото

В США 11-летняя Кеннеди Смит из города Линдсей в штате Оклахома отправилась на рыбалку с бабушкой и дедушкой на озеро Форт-Кобб, и выловила пиранью с зубами, напоминающими человеческие.

Как сообщает USA Today, пойманная рыба весила около полкилограмма.

Бабушка девочки уверяет, что агрессивная рыба укусила ее, но не нанесла серьезных увечий.

В местном департаменте охраны дикой природы объяснили, что улов, вероятно, — бурый паку, вид пресноводных рыб из семейства пираньевых. В основном они питаются растениями, хоть и всеядны, и действительно имеют челюсть, напоминающую человеческую.

Чиновники полагают, что запустить хищную рыбу в водоем могли нерадивые хозяева, которые отпустили его на свободу из домашнего аквариума. Поскольку пиранья опасна для экосистемы, ее были вынуждены уничтожить.

Напомним, в Китае мужчина поймал рыбу с головой голубя.