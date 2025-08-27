Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Чем отличаются два парня: отличия надо найти всего за 27 секунд

Алёна Воронина
27 августа 2025, 16:42
22
Непросто будет заметить все отличия, еще и за такой короткий промежуток времени - нужно будет очень постараться.

Загадка
Чем отличаются два парня/ jagranjosh

Загадки на поиск отличий между изображениями давно завоевали популярность среди любителей логических упражнений. Хотя на первый взгляд они кажутся простыми, на самом деле такие головоломки способны бросить вызов даже очень внимательным людям.

Этот тип визуальных задач прекрасно подходит для тренировки мозговой активности. Они способствуют развитию сосредоточенности, внимательности и умения замечать малейшие детали.

видео дня

В этом задании вам предлагается найти три расхождения между изображениями парней, которые бегут по дороге, держа в руке дипломат, пишет jagranjosh.

На первый взгляд оба рисунка выглядят идентичными, однако это лишь иллюзия. Если присмотреться внимательнее, можно заметить мелкие, но вполне реальные расхождения.

Только те, кто обладает высоким уровнем концентрации и отличной зрительной памятью, способны обнаружить все три различия менее чем за 27 секунд.

Загадка
Чем отличаются два парня/ jagranjosh

Попробуйте сфокусироваться и не отвлекаться - чем быстрее справитесь, тем лучше.

Внизу вас ждет правильный ответ - но прежде чем подглядывать, лучше проверить свои способности самостоятельно.

Загадка
Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо догадаться, где три различия между бабушками - надо быть "гением головоломок", чтобы угадать. Если вы уверены в своих интеллектуальных способностях, можете проверить себя и бросить себе вызов.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно угадать, чем отличаются два мальчика - за 29 секунд нужно найти три отличия. Непросто будет заметить все отличия за такой короткий промежуток времени.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

17:28Мир
Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

17:24Экономика
Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

16:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

Последние новости

17:52

Какие цифры номеров телефонов "притягивают" деньги и удачу: нумерологи объяснили

17:51

"Они поспорили на деньги": Бужинская рассказала правду о знакомстве с мужем

17:45

Украинцам грозит "замораживание" пенсий: кто рискует остаться без выплат

17:37

Каленюк из ЦБК называет наших воинов "московскими гнидами", а сама скрывает мужа от мобилизации, – военный

17:28

Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
17:24

Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

17:14

Прикован к постели: ведущего "В мире животных" Николая Дроздова бросили дочери

16:55

Обвал цены на 12%: стоимость одного фрукта в Украине резко уменьшилась

16:52

Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

Реклама
16:50

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

16:49

Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

16:42

Чем отличаются два парня: отличия надо найти всего за 27 секунд

16:41

Россияне зашли в еще одну область Украины - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

16:28

Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз: кто родит ему ребенка

16:25

Посевной календарь на сентябрь 2025: что нужно сделать в саду и на огороде

16:22

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:19

Одно движение и "слепые зоны" исчезнут: что стоит сделать водителям в автоВидео

15:53

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

15:50

Семья Брюса Уиллиса приняла важное решение

15:48

Куда улетают аисты: орнитолог объяснил, как птицы преодолевают путь в Африку

Реклама
15:45

Признают ли США Крым российским - политолог раскрыл, чего ждать УкраинеВидео

15:31

"Это жизнь": Елена Мозговая рассказала о расставании с мужемВидео

15:29

У врага проблемы на фронте: в ВСУ сказали, когда наступление РФ пойдет на спад

15:22

Малолетняя дочь путинистки Борисовой сделала грудь

15:03

Известная украинская певица развелась с мужем после десяти лет брака - детали

14:59

Угроза окружения и котла: известно о сложной ситуации возле ключевого города

14:56

В переговорах по территориям "компромисс невозможен": появился мрачный прогнозВидео

14:52

"Супермен" - новый фильм о легендарном супергерое доступен на Киевстар ТВ

14:44

Когда жажда жизни сильнее смерти: телеканал 2+2 снимает военную драму "Живой"

14:42

В Украине нашли действующий вулкан: где находится чудо, о котором мало кто знает

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

13:57

Переговоры с РФ: Зеленский сделал резкое заявление и назвал главное условие

13:57

При встрече лучше бежать: названа опасная и ядовитая рыба, которая живет в УкраинеВидео

13:38

Как один правитель Украины полностью изменил ее будущее - все решило трудное решениеВидео

12:58

Обколотые: предательниц Лорак и Асти высмеяли в России

12:58

На глазах жены: Усик устроил дикие танцы с ДорофеевойВидео

12:49

Подрыв и мощный пожар: СМИ раскрыли детали взрыва на нефтепроводе в РФ

12:47

"При Порошенко Путин заработал $36 млрд на "Дружбе", а теперь нардеп примазывается к её подрыву" – военный

12:46

"Путин готовит ловушку": Фесенко объяснил, почему отказ Киева от территорий - не главноеВидео

Реклама
12:38

Тейлор Свифт впервые выходит замуж - кто жених и сколько стоит обручальное кольцо

12:20

Перцовыми баллончиками: команда психованной Аллегровой как могла, разгоняла прессуВидео

12:20

"Начинается процесс": беременная предательница Тодоренко сделала признание

12:18

Результат за копейки: хозяйкам советуют натирать окна жидкостью для мытья посудыВидео

12:11

За лето РФ захватила лишь 0,3% Украины и готовит зимний реванш - Bild

12:08

Сознательный террор: РФ ударила по энергетическим объектам в шести областях

12:01

Прогноз погоды на 1 сентября: синоптик сказала, каким будет первый день осени

11:55

В Украине нашли гигантский гриб-рекордсмен: в чем его особенностьВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

11:04

Какие документы нужны мужчинам 18-22 лет для выезда за границу: полный перечень

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять