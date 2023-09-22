Что не так с фразеологизмом "ревіти білугою": Авраменко сразил наповал объяснением

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о языковых логических ошибках, которые стали нормой.
"Не раз слышал, как в общественном транспорте говорят "візьміть дитину на руки". Но почему-то ребенка берут и сажают на ноги. Так повелось", - отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".
Также языковед привел еще один интересный пример нарушения логики. Говорят, "закінчилося червоне чорнило" или "треба купити ручку із зеленим чорнилом". Но ведь чернила должны быть черными, а не красными или зелеными.
"Когда-то первая жидкость для письма была черной краски, поэтому и назвали ее чернилами. А когда изобрели красную или зеленую, то решили не называть ее "червонило" или "зеленило". Вот так и появились чернила разных цветов", - пояснил Авраменко.
Известный учитель Украины отметил, что возглавляет хит-парад узаконенных логических ошибок фразеологизм "ревіти білугою".
"На самом деле белуга – немая, как и любая рыба. В этом высказывании должна быть не белуга, а белуха – млекопитающее из семейства дельфиновых, которое может реветь, мычать", - пояснил языковед.
В заключение Авраменко призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть ягоды в нашем языке. В частности, языковед рассказал, как сказать на украинском "голубика", "клюква " и"боярышник".
Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказывал о том, как перевести на украинский такие русские слова: "востребованный"," косноязычный", и "томный".
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