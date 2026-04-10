Что-то "вылезло из стены" в подвале старого дома и напугало женщину

Константин Пономарев
10 апреля 2026, 16:19
Таинственные красные потеки в подвале вызвали тревогу у хозяйки дома и она решила спросить совета у пользователей соцсетей.
Необычная находка в 104-летнем доме напугала женщину
Необычная находка в 104-летнем доме напугала женщину

Вы узнаете:

  • Что напугало хозяйку старого 104-летнего дома
  • Откуда взялись пугающие следы на стене
  • Как неожиданная догадка помогла спасти питомца

Необычная находка в 104-летнем доме вызвала бурную реакцию в сети и заставила пользователей гадать о причинах пугающего явления. Пост с фотографиями странных красноватых следов на стене подвала быстро стал вирусным и собрал десятки тысяч откликов.

Автор публикации под названием "Похоже, что-то вылезло из стены во время сильного дождя" показала на Reddit темные потеки, напоминающие засохшую кровь, которые, по его словам, появились после сильного дождя. Снимки вызвали волну тревожных предположений.

Что могло быть причиной пугающих следов

Обсуждение быстро разделилось на несколько версий. Некоторые считали, что источником стало разлагающееся животное, застрявшее в конструкции дома. Другие же предположили, что дело может быть в домашних животных, особенно если у них есть проблемы со здоровьем.

Несколько пользователей поделились похожими историями, где на первый взгляд пугающие пятна оказывались следствием заболеваний питомцев. Эта версия постепенно начала казаться наиболее вероятной.

"Со мной случилось то же самое! Это был мой кот. Хотя я был абсолютно уверен, что в моем доме идет кровь со стены", - написал один из пользователей.

Неожиданная развязка

Позже автор поста обновила информацию и рассказала, что решила проверить здоровье своей кошки. Ветеринарное обследование подтвердило, что у животного обнаружили кошачий идиопатический цистит - заболевание, при котором в моче может присутствовать кровь.

Женщина показала темные потеки, напоминающие засохшую кровь
Женщина показала темные потеки, напоминающие засохшую кровь

Именно это и стало источником загадочных следов на стене. По словам владелицы, ситуация оказалась тревожной, но в итоге помогла вовремя выявить проблему и начать лечение питомца.

Ранее Главред писал о том, что женщина купила старый дом, напугав друзей. Старое бунгало 1960-х годов казалось неудачной покупкой, но спустя годы ремонта оно полностью изменилось и превратилось в уютный дом.

Также сообщалось о том, что супруги попросили друга присмотреть за домом и быстро пожалели. После возвращения хозяева обнаружили серьезный беспорядок и повреждения своих вещей.

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожар

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

