Что-то "вылезло из стены" в подвале старого дома и напугало женщину

Таинственные красные потеки в подвале вызвали тревогу у хозяйки дома и она решила спросить совета у пользователей соцсетей.

Необычная находка в 104-летнем доме напугала женщину / Коллаж Главред, фото: Pixabay, Freepic

Необычная находка в 104-летнем доме вызвала бурную реакцию в сети и заставила пользователей гадать о причинах пугающего явления. Пост с фотографиями странных красноватых следов на стене подвала быстро стал вирусным и собрал десятки тысяч откликов.

Автор публикации под названием "Похоже, что-то вылезло из стены во время сильного дождя" показала на Reddit темные потеки, напоминающие засохшую кровь, которые, по его словам, появились после сильного дождя. Снимки вызвали волну тревожных предположений.

Что могло быть причиной пугающих следов

Обсуждение быстро разделилось на несколько версий. Некоторые считали, что источником стало разлагающееся животное, застрявшее в конструкции дома. Другие же предположили, что дело может быть в домашних животных, особенно если у них есть проблемы со здоровьем.

Несколько пользователей поделились похожими историями, где на первый взгляд пугающие пятна оказывались следствием заболеваний питомцев. Эта версия постепенно начала казаться наиболее вероятной.

"Со мной случилось то же самое! Это был мой кот. Хотя я был абсолютно уверен, что в моем доме идет кровь со стены", - написал один из пользователей.

Неожиданная развязка

Позже автор поста обновила информацию и рассказала, что решила проверить здоровье своей кошки. Ветеринарное обследование подтвердило, что у животного обнаружили кошачий идиопатический цистит - заболевание, при котором в моче может присутствовать кровь.

Женщина показала темные потеки, напоминающие засохшую кровь / Фото: Reddit

Именно это и стало источником загадочных следов на стене. По словам владелицы, ситуация оказалась тревожной, но в итоге помогла вовремя выявить проблему и начать лечение питомца.

