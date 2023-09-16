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"Это какое-то безумие": женщина ошеломлена из-за странной семейной традиции своего мужа

Алина Дембицкая
16 сентября 2023, 02:30
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Женщина рассказала, что ее муж хочет назвать своего сына Карлом, потому что это имя каждого мужчины в его семье.
семья
Женщина ошеломлена странной семейной традицией своего мужа / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

В разных семьях существуют свои традиции, связанные с именами, которые передаются из поколения в поколение. Например, некоторые семьи могут решить, что старший сын должен получить имя своего отца и стать "младшим" с таким же именем. Но одна молодая мама отказалась от этой традиции, потому что считает ее "психотической".

Как пишет Mirror, женщина рассказала, что ее муж хочет назвать своего сына Карлом, потому что это имя каждого мужчины в его семье, включая его, его брата, его отца, его дядей, всех его двоюродных братьев и дедушек. Мужчина также настаивает, что если у них будет более одного сына, то всех их также нужно назвать Карлом.

"У каждого мальчика в его семье одинаковое имя, это Карл. И когда я говорю "все", я имею в виду всех. Он, его младший брат, его отец, все трое его дядей, все его двоюродные братья, его дедушка и его прадед. Все они Карлы. Никто из них не называется Карлом, все называются своим вторым именем... Поэтому все они Карлы, но ни один из них не Карл. Я ненавижу это... Я даже сначала не знала, что его имя было Карл. Если у нас будут мальчики, он хочет, чтобы их также называли Карл", - рассказала женщина.

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Она подчеркнула, что для нее это какое-то "безумие". Она сказала своим родителям, и они тоже были удивлены. Друзья также были ошеломлены таким рассказом.

Позже женщина рассказала, что поговорила со своим мужем о том, почему это так важно для него, и он сказал, что "глубоко уважает традиции", благодаря которым он чувствует себя ближе к своей семье. Она также сказала, что у нее нет проблем с тем, чтобы назвать своего сына Карлом, но она все равно чувствует себя странно.

Напомним, недавно Главред рассказывал, что родители назвали дочь в честь известного города, но неправильно произносят ее имя. Пользователи Сети не смогли устоять перед желанием высмеять родителей за такой выбор.

Также ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

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