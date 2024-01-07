"Это прозвучит безумно": девушка показала, как быстро и дешево прочистить унитаз

Владелица американского бутика Джиа Пендергаст говорит, что ее лайфхак по уборке означает, что вам не нужно будет вызывать сантехника при засорении труб.
Ее видео в ТикТок набрало более 4,5 миллионов просмотров. Люди были ошеломлены ее решением, в котором она продемонстрировала, как она использовала жидкость для мытья посуды, чтобы очистить свой унитаз и предотвратить его засорение.
"Я знаю, что это прозвучит безумно, но на самом деле это работает. Поэтому, если у вас засорился унитаз, прежде чем вызывать сантехника, попробуйте следующее. Возьмите хотя бы полстакана средства для мытья посуды, налейте его в унитаз, а затем возьмите с кухни большую кастрюлю или миску и наполните ее горящей водой", - пояснила девушка.
В то же время она подчеркнула, что люди, пытающиеся использовать этот лайфхак, не должны использовать кипяток, например, из чайника, так как это может привести к трещинам в унитазе. Подойдет горячая вода из кухонного крана, пояснила она.
Смотрите видео о том, как пробить засор в унитазе:
@giapendergast Who has tried this! ??♀️#tips#diy#bathroom#hack#cleantok♬ original sound - Gia Pendergast
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