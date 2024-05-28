Головоломка на проверку IQ: нужно найти 3 дротика за 15 секунд

Любители головоломок ломают голову над этой оптической иллюзией.

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Только люди с высоким IQ смогут найти 3 красных дротика среди мишеней за 15 секунд / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Если вы всегда задавались вопросом, высокий ли у вас IQ, то эта головоломка поможет наконец получить ответ. Если вы решите ее в строго установленный срок, то можете считать себя гением.

Как пишет Mirror, любители головоломок ломают голову над этой конкретной оптической иллюзией. Задача очень проста - нужно найти три красных дротика, спрятанных на картинке, полной мишеней для дартса.

Задание может показаться простым, но оно сложнее, чем кажется на первый взгляд, поскольку дротики изображены на красном фоне и сами содержат некоторые красные маркировки, что затрудняет поиск.

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Но если у вас зоркое зрение и вы сможете заметить дротики за 15 секунд, то у вас просто гениальный IQ.

У вас есть 15 секунд, чтобы найти дротики / mirror.co.uk

Подсказка. Дротики не скрыты на заднем плане изображения, они все на виду на одной из мишеней.

Ответ на загадку можно найти в правом нижнем углу изображения.

Правильный ответ мы опубликовали ниже:

Ответ на головоломку / mirror.co.uk

Кстати, головоломки и оптические иллюзии — отличный способ поддерживать активность мозга, а способность решить их за считанные секунды часто является признаком высокого интеллекта. Если вы хотите потренироваться еще, то попробуйте найти пять фруктов за одну минуту. Эта головоломка потребует серьёзной концентрации, ведь вам нужно найти не один, а пять фруктов за 62 секунды — и они очень хорошо спрятаны.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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