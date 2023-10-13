Как мыть уксусом полы: простой способ, который заставит их заблестеть

Опытные хозяйки помнят, что уксус является отличным натуральным средством, которое очищает и дезинфицирует поверхности, уничтожая подавляющее большинство бактерий. Уксус великолепно растворяет грязь, жир и удаляет запахи. Поэтому вопрос о том, можно ли добавлять уксус для мытья полов, имеет только положительный ответ. Такой способ позволит отмыть полы до блеска и удалить все бактерии.
Раствор уксуса очень хорошо убирает лишнюю грязь на таких покрытиях, как линолеум, виниловый пол, ламинат и керамическая плитка. Однако помните, что раствором с уксусом нельзя мыть каменные полы – песчаник, сланец, гранит, мрамор и другие. Иначе есть большой риск повредить саму поверхность камня.
Для начала нужно приготовить раствор. Берем ведро, заливаем туда 5 литров теплой воды и добавляем в него 1 стакан столового уксуса. Для блеска можно добавить пару капель растительного масла. Но не больше, иначе придется мыть полы уже с мылом. У уксуса неприятный запах, поэтому в раствор обычно добавляют и несколько капель лимона или лаванды. Но не добавляйте эфирные масла, если в доме есть домашние животные.
Если пол очень грязный, в такой раствор можно еще добавить несколько чайных ложек жидкого мыла. Перед тем как наносить раствор на пол, пропылесосьте поверхность, чтобы на ней не было лишней грязи и мусора.
Далее в растворе замачиваем тряпку и моем полы. Если полы деревянные, раствор лучше залить в пульверизатор. Речь идет о линолеуме – просто протирайте шваброй и тряпкой полы.
Ваши полы должны стать чистыми и блестящими. В случае, когда остались разводы из-за добавленного мыла, рекомендуется протереть полы тряпкой, которая намочена обычной водой.