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Как мыть уксусом полы: простой способ, который заставит их заблестеть

Андрей Ганчук
13 октября 2023, 04:30
Если вы не знаете, чем мыть полы, чтобы они были чистыми, попробуйте раствор с уксусом – он не только удаляет все пятна, но и уничтожает бактерии.
Полы, уборка
Вы легко разберетесь, как мыть пол с уксусом, и вернете вашей комнате чистоту и уют / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Опытные хозяйки помнят, что уксус является отличным натуральным средством, которое очищает и дезинфицирует поверхности, уничтожая подавляющее большинство бактерий. Уксус великолепно растворяет грязь, жир и удаляет запахи. Поэтому вопрос о том, можно ли добавлять уксус для мытья полов, имеет только положительный ответ. Такой способ позволит отмыть полы до блеска и удалить все бактерии.

Раствор уксуса очень хорошо убирает лишнюю грязь на таких покрытиях, как линолеум, виниловый пол, ламинат и керамическая плитка. Однако помните, что раствором с уксусом нельзя мыть каменные полы – песчаник, сланец, гранит, мрамор и другие. Иначе есть большой риск повредить саму поверхность камня.

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Для начала нужно приготовить раствор. Берем ведро, заливаем туда 5 литров теплой воды и добавляем в него 1 стакан столового уксуса. Для блеска можно добавить пару капель растительного масла. Но не больше, иначе придется мыть полы уже с мылом. У уксуса неприятный запах, поэтому в раствор обычно добавляют и несколько капель лимона или лаванды. Но не добавляйте эфирные масла, если в доме есть домашние животные.

Если пол очень грязный, в такой раствор можно еще добавить несколько чайных ложек жидкого мыла. Перед тем как наносить раствор на пол, пропылесосьте поверхность, чтобы на ней не было лишней грязи и мусора.

Далее в растворе замачиваем тряпку и моем полы. Если полы деревянные, раствор лучше залить в пульверизатор. Речь идет о линолеуме – просто протирайте шваброй и тряпкой полы.

Ваши полы должны стать чистыми и блестящими. В случае, когда остались разводы из-за добавленного мыла, рекомендуется протереть полы тряпкой, которая намочена обычной водой.

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