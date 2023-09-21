Как правильно – "дивиШСя" или "дивиССя": Авраменко удивил ответом

Авраменко призвал украинцев грамотно произносить слова, заботясь о чистоте своей речи.

https://glavred.info/life/kak-pravilno-divishsya-ili-divissya-avramenko-udivil-otvetom-10502560.html Ссылка скопирована

Как правильно – "дивиШСя" или "дивиССя"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, когда мы произносим слова не так, как пишем.

"Хоть и в украинском языке действует принцип, как пишем, так и говорим, однако его не всегда надо соблюдать. Буквосочетание "шся" надо произносить как [с':а]", - отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как подчеркнул языковед, пишем "дивишся", а произносим "дивисся", пишем "смієшся", а произносим "смієсся", пишем "прокидаєшся", а произносим "прокидаєсся".

видео дня

"Итак, пишем "шся", а произносим "сся": "Ти навчаєшся [наўча́йеис':а] української мови", - отметил известный учитель Украины.

В заключение Авраменко призвал украинцев грамотно произносить слова, заботясь о чистоте своей речи.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть ягоды в нашем языке. В частности, языковед рассказал, как сказать на украинском "голубика", "клюква " и"боярышник".

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказывал о том, как перевести на украинский такие русские слова: "востребованный"," косноязычный", и "томный".

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.