Как правильно – "дивиШСя" или "дивиССя": Авраменко удивил ответом

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, когда мы произносим слова не так, как пишем.
"Хоть и в украинском языке действует принцип, как пишем, так и говорим, однако его не всегда надо соблюдать. Буквосочетание "шся" надо произносить как [с':а]", - отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".
Как подчеркнул языковед, пишем "дивишся", а произносим "дивисся", пишем "смієшся", а произносим "смієсся", пишем "прокидаєшся", а произносим "прокидаєсся".
"Итак, пишем "шся", а произносим "сся": "Ти навчаєшся [наўча́йеис':а] української мови", - отметил известный учитель Украины.
В заключение Авраменко призвал украинцев грамотно произносить слова, заботясь о чистоте своей речи.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть ягоды в нашем языке. В частности, языковед рассказал, как сказать на украинском "голубика", "клюква " и"боярышник".
Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказывал о том, как перевести на украинский такие русские слова: "востребованный"," косноязычный", и "томный".
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